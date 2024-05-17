Укриття в одному з будинків міста, архівне фото «НикВести»

Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва планує відремонтувати та облаштувати укриття у чотирьох житлових будинках міста. Загальна вартість робіт складе 1,3 мільйона гривень.

Відповідні тендери були опубліковані на сайті публічних закупівель Prozorro, пишуть «НикВести».

Укриття будуть облаштовані за такими адресами:

вулиця Велика Морська, 11 — вартість робіт 278 тисяч 846 гривень;

вулиця Бузника, 4а — вартість 240 тисяч 504 гривень;

проспект Центральний, 26 — вартість 496 тисяч 91 гривня;

вулиця 2 Слобідська, 71 — вартість 297 тисяч 408 гривень.

Згідно з тендерними умовами, підрядник зобов'язаний виконати комплекс робіт, включаючи встановлення сталевих протипожежних дверей, цементування підлоги, закладання цегли та газобетонних блоків, штукатурення та облицювання стін керамічною плиткою. Також буде здійснено прокладання трубопроводу, монтаж освітлення та сантехніки, з'єднання з водопостачанням та каналізацією, встановлення баку води на 200 літрів, туалету та умивальника.

Роботи повинні бути завершені до 31 липня 2024 року.

Раніше, департамент ЖКГ Миколаєва повідомляв, що у цьому році планується облаштувати 36 укриттів у житлових будинках, навчальних закладах та лікарнях.

Днями ДЖКГ Миколаєва оголосив тендер на ремонт укриття у підвальному приміщенні житлового будинку по вулиці Адмірала Макарова, 7 за 12,2 мільйонів гривень.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Читайте статтю «НикВести» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».