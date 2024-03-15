У 2023 році бюджет Миколаєва направив на сили оборони 507 мільйонів гривень. В сумі це майже як бюджети прифронтових Харкова та Запоріжжя разом узяті.

Про це йдеться в опублікованому рейтингу Комітету виборців України.

Інфографіка підготовлена за аналізом офіційних даних про загальний розмір видатків з місцевих бюджетів на потреби сил оборони з обласних центрів та Києва, які в загальному спрямували на допомогу ЗСУ 19,7 мільярдів гривень.

Інфографіка КВУ

Півмільйонний Миколаїв торік спрямував на сили оборони 507 мільйонів гривень і знаходиться на 8 місці рейтингу, враховуючи той факт, що з початку повномасштабного вторгнення з території регіону релокувалися понад 300 підприємств і ще 165 припинили господарську діяльність. Зазначимо, що комітет не врахував ще 200 мільйонів гривень, які місто виділило на покупку житла для військових.

При цьому, згідно рейтингу торік витрати прифронтового Запоріжжя на оборону склали 276 мільйонів гривень, а місто-мільйонник Харків виділив дещо менше — 272 мільйони гривень.

За даними Харківської ОВА, станом на кінець жовтня 2023 року з регіону на нове місце виїхали 230 підприємств. Точних даних щодо ситуації бізнесу у Запоріжжі немає, але з відкритих джерел відомо, що з початку військових дій офіційно припинили діяльність 658 підприємств та фізосіб-підприємців.

У відсотковому співвідношенні частка Миколаєва склала 2,6%, а у Харкова та Запоріжжя по 1,4%.

Інфографіка КВУ

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення з бюджету Миколаєва спрямували 597 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та передали техніки ще на 80 мільйонів.

Також з бюджету Миколаєва виділили ₴400 мільйонів для військових, з яких 200 мільйонів гривень підуть на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.