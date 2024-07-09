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Експорт сирої нафти з Росії за минулий тиждень впав до рекордно низького рівня з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що експорт російської нафти за тиждень до 7 липня знизився приблизно на 990 тисяч барелів на день, досягнувши 2,67 мільйона барелів. За даними аналізу агентства, загалом 25 танкерів завантажили 18,7 мільйонів барелів російської сирої нафти за останній тиждень, що свідчить про різке падіння експорту порівняно з 25,66 мільйонами барелів тижнем раніше.

Загальна вартість поставок сирої нафти з Росії також знизилася за тиждень до 7 липня, але це падіння було пом'якшене четвертим тижневим зростанням цін на нафту поспіль.

«ПАТ «Роснефть» і ПАТ «Лукойл», найбільші російські експортери сирої нафти, планують скоротити свої спільні поставки з Новоросійська приблизно на 200 тисяч барелів на день в липні, порівняно з червневим рівнем після відновлення роботи нафтопереробних заводів на заводах в Туапсе і Норсі», — повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, 28 червня, Міністерство промисловості Південної Кореї заявило про ще 243 позиції до списку товарів, для експорту яких у Росію та Білорусь потрібен спеціальний дозвіл уряду.