Фотовитавка «За об’єктивом: культура у вирі війни» у Берліні. Фото «НикВести».

На конференції «Ukraine Recovery Conference», що проходить у Берліні, представили фотовиставку про знищену українську культурну спадщину «За об’єктивом: культура у вирі війни». Частину цих кадрів зробили журналісти миколаївського видання «НикВести».

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Відомо, що конференція з відновлення України проходить у столиці Німеччини 11–12 червня. Протягом цього часу представники різних країн зможуть побачити роботи 65 українських фотографів та журналістів, на яких зображені знищені об‘єкти культури: церкви, культурні центри, театри, бібліотеки тощо.

Одними з таких є фото «Храму непорочного зачаття Пресвятої Діви» (село Киселівка, Миколаївська область) головної редакторки та журналістки «НикВести» Катерини Середи та «Миколаївський художній академічний драматичний театр» фотографа «НикВести» Сергія Овчаришина.

Фотографія «Храм непорочного зачаття Пресвятої Діви», що зробила Катерина Середа. Фото «НикВести». Фотографія «Храм непорочного зачаття Пресвятої Діви», що зробила Катерина Середа. Фото «НикВести».

В Інституті масової інформації нагадують, що фотографії зробили в рамках спільного проекту з ЮНЕСКО.

Так, за словами К'яри Децці Бардескі, яка представляє ЮНЕСКО в Україні, цей проект підкреслив важливу роль журналістів у документуванні руйнувань в Україні, а також у процесі відновлення.

«Для відновлення країни ми маємо бути поінформованими про вплив війни на культуру, освіту та науку, а для цього важлива підтримка сильного медіасектору в Україні», – зазначила вона.

В свою чергу директорка ІМІ Оксана Романюк назвала фотовиставку на Конференції з відновлення України символічною, оскільки вона «передає стійкість, сміливість та надію українського народу в надзвичайно складних умовах».

«Це не просто зображення – це разючі історії про громади, що відбудовуються, про життя, що відновлюється, про страшні російські воєнні злочини. Фотовиставка ІМІ та ЮНЕСКО має на меті надати потужний візуальний супровід до обговорень та рішень, що ухвалюються на конференції, нагадуючи учасникам про людські обличчя за політиками та стратегіями», – поділилась Оксана Романюк.

Фотовитавка «За об’єктивом: культура у вирі війни» представили у Берліні. Фото «НикВести».

Фотовитавка «За об’єктивом: культура у вирі війни» представили у Берліні. Фото «НикВести».

Фотовитавка «За об’єктивом: культура у вирі війни» представили у Берліні. Фото «НикВести».

Фотовитавка «За об’єктивом: культура у вирі війни» представили у Берліні. Фото «НикВести».

Фотовитавка «За об’єктивом: культура у вирі війни» представили у Берліні. Фото «НикВести».

Фотовитавка «За об’єктивом: культура у вирі війни» представили у Берліні. Фото «НикВести».

Нагадаємо, що у Миколаєві в оновленому укритті біля Дому офіцерів флоту волонтери організували виставку до річниці повномасштабної війни «2 роки: ціна свободи».