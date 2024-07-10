Гральний бізнес, ілюстративне фото: unplash

За перші шість місяців 2024 року податкові надходження від грального бізнесу становили 8,4 мільярдів гривень, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«За перші півроку 2024-го результат 8,4 мільярдів гривень», — написав він.

Ярослав Железняк додав, що це:

В 99 раз більше ніж за перші 6 місяців мирного 2021-го

В 39 раз більше ніж за аналогічний період 2022-го

В 3 рази більше ніж навіть минулого року

«Але… це досі мало. Нагадаю, ще рік тому оцінювали як мінімум податків за рік це 20 млрд грн. Поки до 17-ти не дотягують», — додав він.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №6569-д про військову поліцію.