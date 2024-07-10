За перші шість місяців 2024 року податкові надходження від грального бізнесу становили 8,4 мільярдів гривень, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
«За перші півроку 2024-го результат 8,4 мільярдів гривень», — написав він.
Ярослав Железняк додав, що це:
«Але… це досі мало. Нагадаю, ще рік тому оцінювали як мінімум податків за рік це 20 млрд грн. Поки до 17-ти не дотягують», — додав він.
Нагадаємо, Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №6569-д про військову поліцію.
|
Скорочення поліклінік у Миколаєві: логіка вийшла з чатуОлег Деренюга
|
|
Водоканал, у вас є в керівництві притомні люди?Геннадій Задирко
|
|
Як медіа Миколаєва впливають на місцеву владу та «формують настрої» в громадіКатерина Середа
|
За перші шість місяців 2024 року податкові надходження від грального бізнесу становили 8,4 мільярдів гривень, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
«За перші півроку 2024-го результат 8,4 мільярдів гривень», — написав він.
Ярослав Железняк додав, що це:
«Але… це досі мало. Нагадаю, ще рік тому оцінювали як мінімум податків за рік це 20 млрд грн. Поки до 17-ти не дотягують», — додав він.
Нагадаємо, Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №6569-д про військову поліцію.