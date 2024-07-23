Затриманий голова сільскої ради в Одеській області, фото: Одеська обласна прокуратура

Голова сільради у Білгород-Дністровському районі на Одещині підозрюється у привласненні 1,4 мільйонів гривень, які виділялись на відновлення після російських прильотів.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, голова розробив схему розкрадання коштів, до якої залучив директора комунального підприємства сільради, підрядника та інженера з технічного нагляду.

Підозрювані заволоділи бюджетними коштами під час капітального ремонту житлових будинків в селищах Сергіївка та Чабанське.

Вони завищили обсяги фактично виконаних робіт, їх вартість та вартість використаних будівельних матеріалів, чим збільшили суму наче витрачених коштів на ремонт будинків.

Таким чином на рахунок підрядника за актами виконаних робіт поступило майже 1,4 мільйонів гривень, які посадовиці розділили між собою.

В прокуратура також додали, директор КП та голова сільради відповідатимуть ще й за розтрату та заволодіння бюджетними коштами, призначеними для виплати зарплат, які нараховувались фіктивно оформленим на роботу особам.

Усім учасникам групи повідомлено про підозру, додали в прокуратурі Одещини.

Нагадаємо, у ході масштабної спецоперації у майже всіх регіонах України правоохоронці провели 70 обшуків та повідомили 30 підозр службовцям щодо розкрадання 138 мільйонів гривень, призначених для ЗСУ. Серед підозрюваних три начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у Харкові, на Дніпропетровщині та Миколаївщині.