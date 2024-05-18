Honda інвестує $65 млрд у розвиток технологій електромобілів. Фото:Business Standard

Honda Motor Co. планує збільшити інвестиції у технології електромобілів до приблизно 10 трильйонів ієн (65 мільярдів доларів США) протягом десяти років.

Про це пише Економічна правда.

Honda вкладатиме гроші у розвиток технологій електрокарів до 2030 фінансового року.

Інвестиції будуть спрямовані на підвищення конкурентоспроможності японського автовиробника з потужними закордонними конкурентами, такими як Tesla Inc. і китайська BYD Co.

Honda прагне збільшити частку електромобілів та автомобілів на паливних елементах до 100% від загального обсягу продажів нових автомобілів у 2040 році.

Генеральний директор Honda Тошіхіро Мібе заявив, що індустрія електромобілів все ще тільки зароджується, але «в довгостроковій перспективі перехід на електромобілі продовжуватиметься стабільно».

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю зарядних станцій для електромобілів. До цього директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов пояснив, що це буде соціальний проєкт, щоб підприємство могло заробляти кошти з мінімальною рентабельністю.