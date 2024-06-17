Канада на Глобальному саміті миру оголосила про надання Україні 38,2 мільйонів доларів допомоги на енергетику, підтримку постраждалих від війни дітей, жертв воєнних злочинів, економічні реформи, безпеку ядерних об'єктів.
Про це йдеться на сайті прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Майже 11 мільйонів доларів підуть на:
$14,6 млн виділять на відновлення пошкодженого енергетичного обладнання та інфраструктури.
11,24 мільйонів доларів розподілять на:
Ядерні об'єкти стикаються із загрозами та вразливими місцями у сфері безпеки, йдеться на сайті уряду. 1,46 мільйона доларів піде на підтримку безпечної та надійної експлуатації ядерних об'єктів в Україні через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
Нагадаємо, що Канада виділила 60 мільйонів канадських доларів (близько мільйонів 45 доларів США) Коаліції військово-повітряних сил Контактної групи з питань оборони України.
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Канада на Глобальному саміті миру оголосила про надання Україні 38,2 мільйонів доларів допомоги на енергетику, підтримку постраждалих від війни дітей, жертв воєнних злочинів, економічні реформи, безпеку ядерних об'єктів.
Про це йдеться на сайті прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Майже 11 мільйонів доларів підуть на:
$14,6 млн виділять на відновлення пошкодженого енергетичного обладнання та інфраструктури.
11,24 мільйонів доларів розподілять на:
Ядерні об'єкти стикаються із загрозами та вразливими місцями у сфері безпеки, йдеться на сайті уряду. 1,46 мільйона доларів піде на підтримку безпечної та надійної експлуатації ядерних об'єктів в Україні через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
Нагадаємо, що Канада виділила 60 мільйонів канадських доларів (близько мільйонів 45 доларів США) Коаліції військово-повітряних сил Контактної групи з питань оборони України.