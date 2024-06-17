Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на Глобальному саміті миру у Швейцарії, 16 червня 2024 року

Канада на Глобальному саміті миру оголосила про надання Україні 38,2 мільйонів доларів допомоги на енергетику, підтримку постраждалих від війни дітей, жертв воєнних злочинів, економічні реформи, безпеку ядерних об'єктів.

Про це йдеться на сайті прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Майже 11 мільйонів доларів підуть на:

підтримку вразливих дітей, молоді з груп ризику та реінтеграцію репатрійованих дітей;

покращення доступу до правосуддя для жертв воєнних злочинів;

підвищення обізнаності сімей та громадянського суспільства про процес пошуку зниклих безвісти;

підтримку чоловіків, які пережили сексуальне насильство, зокрема й військовополонених.

$14,6 млн виділять на відновлення пошкодженого енергетичного обладнання та інфраструктури.

11,24 мільйонів доларів розподілять на:

підтримку Міжнародного валютного фонду, щоб той допоміг Україні отримати технічну допомогу та навчання, необхідні для проведення економічних реформ та можливого вступу до Європейського Союзу;

розмінування України;

надання українському уряду технічної допомоги від експертів уряду Канади у сфері правосуддя та енергетики.

Ядерні об'єкти стикаються із загрозами та вразливими місцями у сфері безпеки, йдеться на сайті уряду. 1,46 мільйона доларів піде на підтримку безпечної та надійної експлуатації ядерних об'єктів в Україні через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Нагадаємо, що Канада виділила 60 мільйонів канадських доларів (близько мільйонів 45 доларів США) Коаліції військово-повітряних сил Контактної групи з питань оборони України.