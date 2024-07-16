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Литва надасть Україні енергетичну допомогу на суму понад 50 мільйонів євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

У гуманітарний вантаж, переданий литовськими компаніями, входить понад 300 одиниць важливого обладнання, зокрема з Вільнюської ТЕЦ-3, яке допоможе у відновленні енергетичної інфраструктури України, зазначено в повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслив, що обладнання, надане Литвою, сприятиме відновленню енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.

З березня 2022 року Україна отримала від Литви 80 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою понад 1 445 тонн, серед якого потужні автотрансформатори, трансформатори струму та напруги, силові трансформатори, електростанції резервного живлення та інше устаткування для проведення ремонтів.

Нагадаємо, що Литва готова відправити в Україну своїх військових інструкторів для допомоги у навчанні військових.