Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону. Фото: Скриншот.

У Харкові приблизно 35% житлових будинків підключили до електропостачання, а до опалення — половину населення міста.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

За словами міського голови, відповідні служби працюватимуть всю ніч, щоб підключити харківʼян до тепла.

— Ми почали підключати певні райони Харкова до електропостачання. Це робить «Харківобленерго». Близько 35% будинків підключені до електропостачання. Щодо опалення — нам вдалося підключити 50%, — сказав Ігор Терехов.

Він зазначив, що фахівці не можуть сказати, коли містянам повністю повернуть світло, тому що пошкодження інфраструктури — дуже серйозні. Через нестачу потужності у місті вимкнули вуличне освітлення, а електротранспорт зараз не працює.

— Розбита трансформаторна підстанція, лінії. Тому зараз важко казати про відбудову цих трансформаторних станцій, а отже і підключення міста. Якщо буде потрібно, будемо робити графік відключення, щоб усі харків'яни мали електропостачання у певні години, — додав Ігор Терехов.

Нагадаємо, як під час останньої масштабної ракетної атаки на Україну Запорізька АЕС майже опинилась на межі блекауту.