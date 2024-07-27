Акціонерне товариство «Миколаївобленерго» планує закупити 100 комп'ютерів та 7 ноутбуків за 3 мільйони 316 тисяч гривень.
Відповідний тендер опубліковано на сайті публічних закупівель Prozorro.
Закупівля включає 100 комплектів комп’ютерів, кожен з яких буде оснащений системним блоком, монітором, клавіатурою, «мишкою», а також веб-камерою.
Комп’ютери матимуть наступні технічні характеристики:
Гарантія на персональний комп’ютер та монітор складатиме не менше ніж 36 місяців, а на клавіатуру та «мишку» — не менше ніж 12 місяців.
Також обленерго придбає 7 ноутбуків з такими характеристиками:
Проведення аукціону заплановане на 2 серпня, ноутбуки мають бути поставлені на підприємство до кінця року.
Нагадаємо, в листопаді минулого року «Миколаївобленерго» придбало нову компʼютерну техніку на 5,5 мільйонів. Підприємство закупило 230 одиниць обладнання: 175 компʼютерів, 25 швидкісних сканерів з автоподатчиком та 30 планшетних сканерів.
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Акціонерне товариство «Миколаївобленерго» планує закупити 100 комп'ютерів та 7 ноутбуків за 3 мільйони 316 тисяч гривень.
Відповідний тендер опубліковано на сайті публічних закупівель Prozorro.
Закупівля включає 100 комплектів комп’ютерів, кожен з яких буде оснащений системним блоком, монітором, клавіатурою, «мишкою», а також веб-камерою.
Комп’ютери матимуть наступні технічні характеристики:
Гарантія на персональний комп’ютер та монітор складатиме не менше ніж 36 місяців, а на клавіатуру та «мишку» — не менше ніж 12 місяців.
Також обленерго придбає 7 ноутбуків з такими характеристиками:
Проведення аукціону заплановане на 2 серпня, ноутбуки мають бути поставлені на підприємство до кінця року.
Нагадаємо, в листопаді минулого року «Миколаївобленерго» придбало нову компʼютерну техніку на 5,5 мільйонів. Підприємство закупило 230 одиниць обладнання: 175 компʼютерів, 25 швидкісних сканерів з автоподатчиком та 30 планшетних сканерів.