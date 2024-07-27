Ілюстраційне фото ноутбук та компʼютер

Акціонерне товариство «Миколаївобленерго» планує закупити 100 комп'ютерів та 7 ноутбуків за 3 мільйони 316 тисяч гривень.

Відповідний тендер опубліковано на сайті публічних закупівель Prozorro.

Закупівля включає 100 комплектів комп’ютерів, кожен з яких буде оснащений системним блоком, монітором, клавіатурою, «мишкою», а також веб-камерою.

Комп’ютери матимуть наступні технічні характеристики:

Процесор: Intel® Core™ i5-12400 (6 ядер/12 потоків).

Оперативна пам’ять: 16 GB

Накопичувач: 1 TB

Монітор: 24 дюйми.

Операційна система: Windows 11 Pro.

Гарантія на персональний комп’ютер та монітор складатиме не менше ніж 36 місяців, а на клавіатуру та «мишку» — не менше ніж 12 місяців.

Також обленерго придбає 7 ноутбуків з такими характеристиками:

Діагональ екрану: 15,6 дюймів.

Роздільна здатність: 1920x1080 Full HD.

Тип матриці: IPS.

Процесор: Intel Core i5-1235U

Оперативна пам’ять: 16 GB

Накопичувач: 512 GB

Проведення аукціону заплановане на 2 серпня, ноутбуки мають бути поставлені на підприємство до кінця року.

Нагадаємо, в листопаді минулого року «Миколаївобленерго» придбало нову компʼютерну техніку на 5,5 мільйонів. Підприємство закупило 230 одиниць обладнання: 175 компʼютерів, 25 швидкісних сканерів з автоподатчиком та 30 планшетних сканерів.