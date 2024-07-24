Соборна площа у Миколаєві. Архівне фото «НикВести»

На капітальний ремонт електрощитів, що були пошкоджені внаслідок затоплення технічних приміщень фонтанів у 2022 році, на Соборній площі у Миколаєві планують витратити 688 тисяч гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Роботи передбачають часткову заміну комплектуючих та мають бути завершені до 1 жовтня 2024 року. Перелік робіт включає установлення та монтаж різних електричних компонентів, таких як нагрівачі щитові, реле контролю температури, автоматичні вимикачі, кабель-канали, DIN-рейки, клемні колодки та інші комплектуючі.

В коментарі «НикВести» КП «Миколаївські парки» повідомили, що причиною затоплення технічних приміщень фонтанів на площі Соборній стала серія сильних дощів з 22 по 25 листопада 2022 року. Через відсутність електроенергії під час масштабного блекауту, спричиненого збройною агресією РФ, дренажний насос не зміг відкачати воду, що і призвело до затоплення приміщень та пошкодження обладнання.

Ці заходи спрямовані на відновлення працездатності фонтанів та запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївські парки» пригрозило жителям міста вимикати фонтани через неналежну поведінку дітей, які його засмічують.