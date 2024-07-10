F-16 ілюстративне фото: Wikipedia

Нідерланди виділяють ще 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які країна незабаром передасть Україні.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Нідерландів.

Додаткове фінансування доповнить вже виділені Нідерландами 150 мільйонів євро на оснащення F-16, які будуть відправлені в Україну, і буде спрямоване на закупівлю обладнання безпосередньо в промисловості.

«Озброєння має вирішальне значення. З боєприпасами F-16 можуть допомогти відбити російські атаки. Агресія Путіна не має меж, тому наша підтримка має продовжуватися», — прокоментував міністр оборони Рубен Брекельманс.

Раніше повідомлялось, що до кінця року Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16.