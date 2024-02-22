Розподіл субверцій. Фото Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Миколаївщина отримає 10,6 мільйонів гривень субвенції на реалізацію проєктів по відновленню соціальної інфраструктури та об’єктів житлово-комунального господарства.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Зазначається, що затверджено розподіл у 2024 році субвенції в обсязі 2,3 мільярдів гривень. Ці кошти будуть розподілені між місцевими бюджетами громад, проєкти яких були раніше схвалені Європейським інвестиційним банком. Цього року в рамках програми будуть реалізуватися 66 проєктів. Миколаївщина отримала 10,6 мільйонів гривень.

«Субвенція — кошти державного бюджету, які направляються в бюджети місцеві для реалізації необхідних цілей. Згідно з рішенням Кабміну, субвенція направлена місцевим бюджетам для реалізації проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України», — йдеться у повідомленні.

Також вказується, що фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (проєкт «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України») у 2015 році схвалено наміри про залучення 200 мільйонів євро позики для реалізації проєктів з відновлення та модернізації інфраструктури регіонів, що зазнали руйнувань через агресію РФ, а також тих регіонів, що приймають значну кількість внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до умов фінансової угоди термін її реалізації завершується у грудні 2024 року.

У травні минулого року повідомлялося, що в уряді погодили розподіл освітньої субвенції на облаштування укриттів у школах. Згідно з постановою Кабміну, Миколаївська область отримає 102,1 мільйона гривень.

Також у червні 2023 року повідомлялося, що уряд спрямує 190 мільйонів гривень на реалізацію проєктів з відновлення у Миколаївській області.