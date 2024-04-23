Облаштування укриття в одному з навчальних закладів Миколаєва. Фото: «НикВести»

Для облаштування укриттів у всіх навчальних закладах Миколаївської області необхідно близько 6,7 мільярдів гривень.

Такі цифри назвала директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська, пишуть «НикВести».

Вона зазначила, що на Миколаївщині більше половини освітніх закладів сьогодні вже готові до виходу на очний формат навчання.

— На сьогодні більше половини закладів мають можливість перейти на онлайн навчання. Там є укриття, там побудовані харчоблоки. Більшість дітей з задоволенням підуть навчатися, — сказала Алла Веліховська.

Директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська

Інша половина закладів освіти не готова прийняти учнів, через відсутність чи неналежний стан укриттів.

— У нас на сьогодні ті підвали які є в навчальних закладах, не усі мають можливість зробити там укриття. Тому розглядаємо модульні укриття. Якщо брати цифри, то 6,7 мільярда гривень нам потрібно для того, щоб у Миколаївській області зробити укриття у тих навчальних закладах, які цього потребують. Це за дуже грубими підрахунками, — зазначила Алла Веліховська.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Як вчаться діти в прифронтових містах?

Як відомо, аналогічний проєкт з будівництва підземної школи реалізували у Харкові. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Загалом в міста діє дистанційна, офлайн і змішана форми навчання.

В кінці березня в Запоріжжі вперше від початку повномасштабної війни 24 школи повернулись до змішаного формату навчання. У змішаному форматі працюють також школи у Дніпрі.

А в Одесі в 2024 році працюють очно майже всі навчальні заклади.