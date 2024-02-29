У селищі Арбузинка, що на Миколаївщині, Держекоінспекція виявила незаконний продаж риби.
Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Зазначається, що 27 лютого, під час заходів державного нагляду, фахівці інспекції виявили місцевого, який продавав свіжовиловленого товстолоба без документів.
Інспектори склали адмінпротокол за частиною 1 статті 88-1 КУпАП. Матеріали справи будуть направлені до Арбузинського районного суду.
Нагадаємо, на ринку у Корабельному районі Миколаєва жінка продавала свіжевиловлену рибу «Густера» без наявності документів, які підтверджують законність придбання.
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Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
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У селищі Арбузинка, що на Миколаївщині, Держекоінспекція виявила незаконний продаж риби.
Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Зазначається, що 27 лютого, під час заходів державного нагляду, фахівці інспекції виявили місцевого, який продавав свіжовиловленого товстолоба без документів.
Інспектори склали адмінпротокол за частиною 1 статті 88-1 КУпАП. Матеріали справи будуть направлені до Арбузинського районного суду.
Нагадаємо, на ринку у Корабельному районі Миколаєва жінка продавала свіжевиловлену рибу «Густера» без наявності документів, які підтверджують законність придбання.