У селищі Арбузинка, що на Миколаївщині, Держекоінспекція виявила незаконний продаж риби.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що 27 лютого, під час заходів державного нагляду, фахівці інспекції виявили місцевого, який продавав свіжовиловленого товстолоба без документів.

Інспектори склали адмінпротокол за частиною 1 статті 88-1 КУпАП. Матеріали справи будуть направлені до Арбузинського районного суду.

Мешканець Миколаївщини продавав рибу без документів / Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, на ринку у Корабельному районі Миколаєва жінка продавала свіжевиловлену рибу «Густера» без наявності документів, які підтверджують законність придбання.