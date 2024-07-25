Екснардеп Віктор Медведчук після затримання. Фото з відкритих джерел

Національне агентство з виявлення активів продало Баггі та квадроцикл державного зрадника Віктора Медведчук на майже 1 мільйон гривень.

Про це повідомила голова РМА Олена Дума.

За її словами, реалізували транспортні засоби на Prozorro.Продажі, загальна вартість склала 921 тисяча 777 гривень.

Кошти від майна Віктора Медведчука прямо підуть на підтримку українських Сил Оборони. Ця сума надійде до депозитного портфеля АРМА для подальшої закупівлі на них Військових облігацій.

Нагадаємо, що 24 липня цього року держзраднику Віктору Медведчуку та чотирьом представникам колишнього топменеджменту «Прикарпатзахідтрансу» повідомили про підозру в заволодінні нафтопроводом «Самара — Західний напрямок».

1 лютого, Верховний Суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок», що раніше належала проросійському політику Віктору Медведчуку.

Також суд наклав арешт на корпоративні права та майнові комплекси, що належали рідним братам екснардепів-зрадників Віктора Медведчука і Тараса Козака.