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Росіяни вдень 10 липня нанесли ракетного удару по місту Вознесенськ, що на Миколаївщині. Є інформація про постраждалих.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Посеред дня росіяни вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ», — написав він.

Віталій Кім додав, що внаслідок удару є постраждалі. Він також зазначив, що інші деталі опублікують пізніше.

Зазначимо, що в момент вибуху на території всієї Миколаївської області була оголошена повітряна тривога. У прес-службі повітряних сил ЗСУ також попереджали, що в регіоні зафіксували швидкісну ціль, що прямувала на Вознесенськ.

Нагадаємо, як у ніч на 10 липня протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».