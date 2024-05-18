Туризм – невід'ємна частина життя Туреччини. Туристи приїжджають у країну з різним бюджетом, одні зупиняються в готелях, інші віддають перевагу більш комфортним умовам в орендованих студіях, апартаментах та інших видах нерухомості. Великий попит приваблює інвесторів, які купують житло та здають його згодом мандрівникам. Тому у Туреччині добре розвинений ринок нерухомості. Туризм добре розвинений у великих містах, які багато туристів вважають надто галасливими. Для таких людей є менші населені пункти. До них належить Аланія з населенням трохи більше, ніж 364 000 осіб. Нерухомість в Аланії представляє широкий вибір інвесторів.

Основні види нерухомості, представлені в Аланії

Як і по всій Туреччині, в Аланії представлені такі види нерухомості:

Студії. Невеликі приміщення із певним облаштуванням. Вважаються найдешевшим варіантом серед усіх, тому що мають найменшу площу. Купуються вони в основному для оренди туристам або для облаштування чогось комерційного всередині.

Апартаменти. Також найпопулярніший варіант серед туристів. Вони можуть розташовуватись у будь-яких видах будівель – не тільки у житлових. Вартість апартаментів вища, ніж студій, а й площа більша. Апартаменти облаштовують по-різному, річ у перевагах інвестора. Цей вид нерухомості для тривалого проживання в Туреччині використовується рідко. Прописку там оформити дуже важко (майже неможливо).

Квартири. Цей варіант популярний у інвесторів, а й у простих покупців, які планують жити певний час у країні. Квартира дозволяє оформити прописку іноземцю. Також багато юристів вважають за краще жити саме в квартирах. Розташовуються вони в житлових комплексах, на території яких розташовуються такі елементи як паркування, спортмайданчик, іноді – гаражі та інше.

Житло класом вище. Це великі будинки, вілли, таунхауси та інше. Їх орендують туристи із великим бюджетом. Інвестиція в таку нерухомість передбачає також величезних вкладень. Але й прибуток вона приносить більшу. Будинки, вілли, таунхауси та подібні розташовуються на огороджених територіях. Там можуть бути також басейни, гаражі, індивідуальні спортмайданчики та інше, що допоможе покупцеві чи постояльцю почуватися комфортно.

У що інвестувати – справа за кожною людиною окремо. Варіантів багато.

Громадський транспорт Аланії як фактор, що приваблює інвесторів

Громадський транспорт – це елемент багатьох міст, який приваблює туристів та інвесторів – але лише якщо він працює адекватно. В Аланії добре розвинена транспортна інфраструктура. Великий міжміський автовокзал приймає автобуси з різних напрямків. Дістатися сюди можна, зокрема, з України.

У самому місті також добре розвинене автобусне сполучення. Рухомий склад сучасний з низьким рівнем підлоги. Також у місті популярні маршрутні таксі – долмуші. Вони швидкі та комфортні, серед туристів це найпопулярніший транспорт. Служби класичних таксі також добре працюють.