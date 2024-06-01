Логотип компанї Hyundai. Фото: Ahn Young-Joon/AP

Міністерство праці США подало до суду на південнокорейський автоконцерн Hyundai Motor Co. Одного з постачальників автокомпанії звинувачують у незаконній дитячій праці на заводі з виробництва автомобільних деталей в Алабамі.

Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що замість відвідування школи 13-річна дівчина працювала від 50 до 60 годин на тиждень у постачальника автозапчастин у місті Люверн протягом щонайменше шести місяців між 2021 і 2022 роками.

Речник Hyundai Майкл Стюарт заявив, що компанія працювала протягом багатьох місяців, щоб дослідити проблему та вжити заходів для виправлення ситуації, зокрема вимагаючи від постачальників припинити відносини зі сторонніми кадровими агентствами.

Це перший випадок, коли Міністерство праці США подає до суду на велику компанію через таку причину. Відомство також вимагало, щоб компанії повернули прибутки, отримані від незаконної дитячої праці в Алабамі.

Нагадаємо, на почтаку року Hyundai продала бізнес в Росії. Російська компанія «Арт-Фінанс» придбала всі російські активи південнокорейського виробника Hyundai.