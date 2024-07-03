Вхід в укриття у Миколаєві, архівне фото «НикВести»

У Мішково-Погорілівській громаді планують придбати швидкоспоруджувальне укриття за 2,7 мільйони гривень — його планують встановити на території дитячого садка у селі Святомиколаївка.

Відповідний тендер було оприлюднено в системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовником робіт виступає відділ освіти Мішково-Погорілівської сільської ради. Модульне укриття підрядник повинен встановити до 18 серпня 2024 року.

Швидкоспоруджувальне укриття призначене для короткострокового (до 4 годин) захисту населення шляхом зменшення непрямої дії звичайних засобів ураження під час воєнних (бойових) дій. Воно буде напівзаглибленим та не матиме вікон.

Укриття буде обладнане всім необхідним для комфортного та безпечного перебування 35 осіб протягом короткого часу, з урахуванням санітарно-гігієнічних норм та вимог.

Захисна споруда обладнане основним приміщенням, яке включає лавки для сидіння, освітлювальну мережу.

Передбачена зона для встановлення біотуалету, який буде в комплекті. Також будуть встановлені акумуляторні таблички «вихід» та система опалення у вигляді інфрачервоного обігрівача.

Як відомом, до кінця 2024 року ще у трьох дитячих садочках Миколаєва планують облаштувати найпростіші укриття. Ці роботи обійдуться в 10,1 мільйона гривень.