Про це повідомляє Newsmaker.
Видання уточнює, що аварія сталась на трасі R7 у Ришканському районі, у північній частині країни. За інформацією поліції, водій легкового Renault почав здійснювати розворот на трасі через суцільну розділювальну лінію. Під час цього маневру у нього врізався автобус.
Внаслідок зіткнення 74-річний водій легковика і його пасажирка-дружина загинули на місці.Про стан пасажирів автобуса не повідомляють, однак у нього суттєво погнута права частина кабіни, куди прийшов удар, а також тріснуте лобове скло.
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Про це повідомляє Newsmaker.
Видання уточнює, що аварія сталась на трасі R7 у Ришканському районі, у північній частині країни. За інформацією поліції, водій легкового Renault почав здійснювати розворот на трасі через суцільну розділювальну лінію. Під час цього маневру у нього врізався автобус.
Внаслідок зіткнення 74-річний водій легковика і його пасажирка-дружина загинули на місці.Про стан пасажирів автобуса не повідомляють, однак у нього суттєво погнута права частина кабіни, куди прийшов удар, а також тріснуте лобове скло.
Нагадаємо, як в центрі Миколаєва сталася ДТП, постраждали шестеро людей, серед них діти.