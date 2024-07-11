Вдень 11 липня у Молдові рейсовий автобус з Кишинева до Києва зіткнувся з легковим автомобілем. Внаслідок аварії загинули двоє людей у легковику.

Про це повідомляє Newsmaker.

Видання уточнює, що аварія сталась на трасі R7 у Ришканському районі, у північній частині країни. За інформацією поліції, водій легкового Renault почав здійснювати розворот на трасі через суцільну розділювальну лінію. Під час цього маневру у нього врізався автобус.

Фото з місця аварії. Фото: Поліція Молдови Фото з місця аварії. Фото: Поліція Молдови

Внаслідок зіткнення 74-річний водій легковика і його пасажирка-дружина загинули на місці.Про стан пасажирів автобуса не повідомляють, однак у нього суттєво погнута права частина кабіни, куди прийшов удар, а також тріснуте лобове скло.

Нагадаємо, як в центрі Миколаєва сталася ДТП, постраждали шестеро людей, серед них діти.