Україна отримала 2,2 мільярди доларів від Міжнародного валютного фонду.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, це частина коштів, передбачених програмою EFF, загальним обсягом 16 мільярдів доларів.
«Для їхнього отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у наших двосторонніх відносинах із МВФ», — написав Денис Шмигаль.
Він також додав, що перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальної допомоги, зарплат медиків та вчителів.
Раніше повідомлялося, що Україна близька до угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ), яка передбачає виділення 900 мільйонів доларів із кредиту на 16,6 мільярдів доларів.
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Україна отримала 2,2 мільярди доларів від Міжнародного валютного фонду.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, це частина коштів, передбачених програмою EFF, загальним обсягом 16 мільярдів доларів.
«Для їхнього отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у наших двосторонніх відносинах із МВФ», — написав Денис Шмигаль.
Він також додав, що перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальної допомоги, зарплат медиків та вчителів.
Раніше повідомлялося, що Україна близька до угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ), яка передбачає виділення 900 мільйонів доларів із кредиту на 16,6 мільярдів доларів.