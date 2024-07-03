Логотип Міжнародного валютного фонду. Фото: YURI GRIPAS/REUTERS

Україна отримала 2,2 мільярди доларів від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, це частина коштів, передбачених програмою EFF, загальним обсягом 16 мільярдів доларів.

«Для їхнього отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у наших двосторонніх відносинах із МВФ», — написав Денис Шмигаль.

Він також додав, що перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальної допомоги, зарплат медиків та вчителів.

Раніше повідомлялося, що Україна близька до угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ), яка передбачає виділення 900 мільйонів доларів із кредиту на 16,6 мільярдів доларів.