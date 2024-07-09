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Україною підписала з Європейським Союзом угоду, яка регулює отримання грантової допомоги в рамках Ukraine Facility у розмірі 5,27 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.

Про це повідомляє урядовий портал.

Відповідне рішення про залучення грантової підтримки від ЄС було прийнято на засіданні уряду минулого тижня.

«Уряд фіналізував домовленість між Україною та ЄС в рамках Ukraine Facility. Підписання Угоди щодо залучення грантової підтримки на 5,27 мільярдів євро протягом найближчих чотирьох років сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки. Це остання угода, яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility. Ми вдячні ЄС за допомогу у відновленні України та створення нових інвестиційних можливостей у довгостроковій перспективі», — розповіла перша віцепрем'єр-міністр України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Всього бюджетна підтримка в рамках першої складової програми, включно з кредитними та грантовими коштами, складає 38,27 мільярдів євро. Програма забезпечить надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів. Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 мільярдів євро підтримки, з яких 3 мільярди євро буде грантовою допомогою.

Ukraine Facility — це програма фінансової підтримки України від Європейського союзу Протягом 2024-2027 років гроші від ЄС буде спрямовано на фінансування державного бюджету, стимулювання інвестицій, а також технічну підтримку в реалізації програми.

Нагадаємо, що у травні Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро.