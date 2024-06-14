Пошкоджена багатоповерхівка після чергового обстрілу росіянами Миколаєва, архівне фото «НикВести»

У Миколаєві вже вп'яте шукають підрядника, який відновить багатоквартирний будинок в Інгульському районі, що постраждав від російських обстрілів. Цього разу вартість робіт збільшили на 100 тисяч гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Йдеться про багатоповерхівку по вулиці Космонавтів, 142-В. Попередньо, на відновлювальні роботи планують витратити 3,5 мільйона гривень. Замовник – Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Підрядник повинен буде до 1 квітня 2025 року виконати демонтажні роботи, відновити пошкоджені стіни, встановити перекриття, облаштувати підлогу, встановити двері, облаштувати пандуси та інше.

До цього Департамент ЖКГ впродовж 2023 року чотири рази оголошував торги на відновлення цієї багатоповерхівки: 12 вересня, 22 вересня, 30 листопада, 14 грудня. Однак вперше їх довелося скасувати через те, що учасник процедури закупівлі не надав забезпечення тендерної пропозиції, яке вимагав замовник. Після цього торги оголошували повторно, але вони також не відбулися.

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «НикВести» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще чотирма будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Янтарна, 67, Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В. А в травні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив тендер на відновлення будинку по вулиці Самойловича, 8А.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«НикВести» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «НикВести» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».