Електрозарядна інфраструктура, ілюстраційне фото

У Миколаєві міська рада з другої спроби затвердила чотирирічну програму розвитку електрозарядної інфраструктури, яка спрямована на збільшення кількості електромобілів і зменшення шкідливих викидів у повітря.

Відповідне рішення підтримали депутати Миколаївської міської ради у четвер, 27 червня, під час засідання сесії, пишуть «НикВести».

Як відомо, програму розвитку електрозарядної інфраструктури, виносили на розгляд сесії ще 25 квітня, тоді заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов повідомив, що на початку 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про використання електромобілів, що вимагає розробку відповідних програм у громадах. Проте тоді рішення не отримало достатньої підтримки.

Повторно, розглядаючи програму на засідання сесії 27 липня, Ігор Набатов зазначив, що перші електрозарядні станції вже встановлюють на приватних територіях, але для розгортання мережі на комунальних землях необхідно ухвалити цю програму.

— Наразі підписано меморандум з ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» та міською радою. Міська влада зобов'язується створити умови для розвитку електрозарядної інфраструктури. Перші зарядні станції вже почали встановлювати на приватних територіях, але для їх монтажу на комунальних землях необхідно затвердити програму. Незважаючи на передбачені у програмі заходи, що потребують фінансування з місцевого бюджету, спершу ми повинні зосередитися на юридичних питаннях, таких як виділення ділянок для встановлення станцій, – сказав Ігор Набатов.

Після обговорення програму підтримали 28 депутатів.

В травні КП «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю зарядних станцій для електромобілів.

До цього директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов пояснив, що це буде соціальний проєкт, щоб підприємство могло заробляти кошти з мінімальною рентабельністю.

Депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова заявила, що не розуміє необхідності впровадження програми розвитку електрозарядної інфраструктури в місті через нестабільну ситуацію зі світлом.

Що з паркуванням у Миколаєві?

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті. Пізніше стало відомо, що Управлінню транспорту міської ради хочуть доручити займатися організацією парковок і дотриманням правил паркування.

Згодом мер Миколаєва повідомив, що у місті облаштують платні парковки — їх буде близько 25. Для підготовки парковок Миколаїв бере досвід інших українських міст, каже мер: там не будуть встановлювати паркомати, а розрахуватись можна буде навіть телефоном.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва .Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.

Водночас у Вознесенську вже почали працювати інспектори відділу інспекції з питань контролю за паркування при виконавчому комітеті міської ради. Вони слідкують за дотриманням правил паркування в місті. 164 місця для паркування у Вознесенську визначили ще у 2021 році. Тоді ж почали працювати перші три платні місця для паркування.