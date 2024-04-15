Скриншот з ProZorro.

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради планує витратити понад 452 тисячі гривень на розробку проектної документації для ремонту укриття.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

У тендері йде мова про розробку проєктно-кошторисної документації для поточного ремонту сховища № 52461 за адресою вулиця Адміральська, 20-У. За цією адресою знаходиться будівля виконавчого комітету Миколаївської міськради.

Проект має включати ремонт систем вентиляції, водопостачання та водовідведення, опалення та електропостачання. Також у проекті має бути ремонт пожежної сигналізації.

Загалом на роботи інженерного проектування планують витратити 452 тисячі 119 гривень. Замовник чекає на закінчення робіт до 31 грудня 2024 року.

Завдання на проєктування. Скриншот Завдання на проєктування. Скриншот Завдання на проєктування. Скриншот

Ситуація з укриттями в Миколаєві

Нагадаємо, що Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по всій Україні РНБО визнало незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Голова ОВА Віталій Кім зазначив, що 69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.

Водночас майже половина жителів Миколаєва, 47%, оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

У результаті мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

В травні 2023 року Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.

Наприкінці серпня 2023 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах Миколаївщини.

Після цього керівниця управління освіти Миколаївської міськради Ганна Личко заявила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 на етапі планування. Тоді ж у Миколаївській міській раді заявляли про те, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця заключив 27 прямих договорів на розробку проектно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Також нагадаємо, як на двері сховища по Силікатній (мікрорайон Матвіївка), розрахованому на 500 людей, начепили навісний замок. Свідком стала кореспондентка «НикВести», яка опинилася поруч зі сховищем під час повітряної тривоги, та не змогла туди потрапити.

Мер Олександр Сєнкевич, реагуючи на ситуацію, заявив, що комунальники будуть зрізати такі навісні замки, якщо помітять їх, а також закликав містян викликати в подібних випадках поліцію.

Читайте також статтю «НикВести» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».