Список товарів критичного імпорту включає продукти, необхідні для стабільної роботи економіки та забезпечення безпеки України. Через їх важливість держава здійснює контроль над критичним імпортом. У цій статті розглядаються основи експорту та імпорту України, а також приклади таких товарів. Більше інформації на тему доступне за посиланням: https://youcontrol.com.ua/topics/perelik-tovariv-krytychnoho-importu-shcho-zminylosia/.

Перелік товарів критичного імпорту, ілюстрація YouControl

Що входить до товарів критичного імпорту?

Список товарів критичного імпорту був затверджений постановою Кабінету Міністрів України №153 від 24 лютого 2022 року. Пізніше законодавство щодо цього списку було оновлене та актуалізоване. Зокрема, 28 червня 2022 року була прийнята постанова Кабінету Міністрів України №745, якою внесено зміни до переліку. Ці зміни передбачали вилучення деяких товарів, доступних на українському ринку, та додавання нових, що стали критичними в умовах воєнного стану.

Товари критичного імпорту розподілені на чотири основні сектори. Кожен сектор включає різні види товарів:

Енергетичний сектор (нафтопродукти, газ, електроенергія).

Сектор безпеки та оборони.

Сектор життєзабезпечення населення (харчові продукти, напої, медикаменти, медичні вироби).

Сектор функціонування виробничих підприємств (машинне обладнання, будівельні матеріали, транспортні засоби).

У зв'язку з воєнним станом в Україні у 2022 році були введені додаткові обмеження на експорт та імпорт певних товарів. Наприклад, заборонено експорт та імпорт деяких видів військової техніки та товарів подвійного призначення, а також введені квоти на експорт таких товарів, як зернові та метали.

Бази експорту та імпорту України

Експорт та імпорт України контролюються для спостереження за зовнішньоторговельною діяльністю країни та аналізу її динаміки. Для цього створено бази даних експорту та імпорту України, що містять інформацію про товари, які вивозяться та ввозяться в Україну.

Основними базами даних експорту та імпорту України є:

Державна митна служба України;

Державна служба статистики України;

Торгово-промислова палата України.

Ці бази дозволяють відстежувати переважаючі товари в імпорті, основні експортні позиції, а також контролювати динаміку зовнішньоторговельних операцій України.