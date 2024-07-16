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Єврокомісія планує надати кредит Україні на 50 мільярдів доларів під заставу заморожених активів РФ для підтримки України.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, повідомляє Bloomberg.

План передбачає використання коштів, одержаних від заморожених російських активів для надання допомоги Україні, і буде обговорений на наступному тижні під час зустрічі глав фінансових установ країн G7 у Ріо-де-Жанейро.

— Цей процес має велику терміновість. Тому Комісія інтенсивно працює, щоб забезпечити, щоб пропозиція була готова якнайшвидше, перед зустріччю міністрів фінансів ЄС у Брюсселі та на зустрічі G7 наступного тижня, – зазначив Паоло Джентілоні.

Європейський Союз зараз шукає шляхи обійти угорську блокаду у питанні підтримки України, яка є головною в рамках ЄС. Угорщина утримується від підтримки нових фінансових інструментів, необхідних Києву.

Єврокомісія активно розробляє механізм для виділення коштів з європейського бюджету, щоб забезпечити безперервну підтримку України до кінця року.

— Неперервна підтримка України є ключовим елементом цього нового пакету кредитів. Ми хочемо послати чіткий сигнал, що країни «Великої сімки» та інші світові партнери будуть підтримувати Україну так довго, як це буде необхідно, — підкреслив Паоло Джентілоні.

Нагадаємо, що Європейські країни 24 червня схвалили перший транш від доходів заморожених російських активів сумою до 1,4 мільярда євро на допомогу Україні.

Раніше, віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна отримає перший транш з доходів від заморожених активів РФ вже до кінця літа. Очікується, що перший платіж у 1,5 мільярда євро надійде Україні до кінця «літніх канікул».