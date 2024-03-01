Zara повертається до України. Фото з відкритих джерел

Zara готується знову відкрити магазини в Україні, які вона закрила після початку повномасштабної війни.

Inditex, іспанський власник Zara, повідомив місцевим орендодавцям, що це станеться на початку квітня, пише Financial Times.

Inditex планує знову відкрити 50 із понад 80 своїх магазинів, повідомила компанія у коментарі Financial Times.

Зазначається, що ритейлери, ресторани та бари почали поступово відкриватися навесні 2022 року. H&M, яка мала до війни вісім магазинів в Україні, відновила свою роботу в листопаді 2023 року.

Нагадаємо, у 2022 році іспанський виробник і продавець одягу Inditex, що володіє мережею Zara, продав свій бізнес в Росії своєму ліванському франчайзі Daher group.