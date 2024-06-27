Президент України Володимир Зеленський доручив спростити систему видачі документів, що підтверджують руйнування житла у прифронтових районах.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
«За підсумками наради Президент доручив спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах», — сказано в повідомленні.
Зазначимо що прифронтовими областями вважаються Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Миколаївська та Запорізька область.
Нагадаємо, як більше половини мешканців зруйнованого будинку на Заводській у Миколаєві отримали житлові сертифікати.
Президент України Володимир Зеленський доручив спростити систему видачі документів, що підтверджують руйнування житла у прифронтових районах.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
«За підсумками наради Президент доручив спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах», — сказано в повідомленні.
Зазначимо що прифронтовими областями вважаються Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Миколаївська та Запорізька область.
Нагадаємо, як більше половини мешканців зруйнованого будинку на Заводській у Миколаєві отримали житлові сертифікати.