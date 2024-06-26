Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні.

Про це стало відомо з картки закону №9432 на сайті парламенту.

Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також визначать ті посади, кандидати на які повинні обовʼязково знати англійську мову.

Нагадаємо, що президент подав законопроєкт про англійську мову до парламенту у 2023 році, на початку червня 2024 року Верховна Рада ухвалила його в другому читанні. Тоді також підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за показ англомовних фільмів мовою оригіналу.

Також раніше повідомлялось, що держава надаватиме фінансову допомогу громадянам на оплату курсів вивчення англійської мови через програму «єПідтримка».