Незаконна вирубка лісу. Ілюстраційне фото

Жителя Вознесенського району на Миколаївщині оштрафували на 100 тисяч гривень за незаконну вирубку дерев у захисному лісонасадженні Укрзалізниці.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Судові засідання, що тривали два роки, завершилися рішенням районного суду про визнання громадянина винним у кримінальному правопорушенні за частиною 4 статті 246 ККУ. Обвинувачений зобов’язаний сплатити штраф у розмірі близько ста тисяч гривень на відшкодування завданих довкіллю збитків.

Раніше, фахівці Державної екологічної інспекції відреагували на скаргу жителів Миколаєва та перевірили законність вирубки дерев по вулиці Миколаївській в Інгульському районі.

Громадянина, що спиляв дерева, притягнули до адміністративної відповідальності. Йому потрібно сплатити штраф у розмірі 13, 6 тисяч гривень до державного бюджету.