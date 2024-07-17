Жителя Вознесенського району на Миколаївщині оштрафували на 100 тисяч гривень за незаконну вирубку дерев у захисному лісонасадженні Укрзалізниці.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Судові засідання, що тривали два роки, завершилися рішенням районного суду про визнання громадянина винним у кримінальному правопорушенні за частиною 4 статті 246 ККУ. Обвинувачений зобов’язаний сплатити штраф у розмірі близько ста тисяч гривень на відшкодування завданих довкіллю збитків.
Раніше, фахівці Державної екологічної інспекції відреагували на скаргу жителів Миколаєва та перевірили законність вирубки дерев по вулиці Миколаївській в Інгульському районі.
Громадянина, що спиляв дерева, притягнули до адміністративної відповідальності. Йому потрібно сплатити штраф у розмірі 13, 6 тисяч гривень до державного бюджету.
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Жителя Вознесенського району на Миколаївщині оштрафували на 100 тисяч гривень за незаконну вирубку дерев у захисному лісонасадженні Укрзалізниці.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Судові засідання, що тривали два роки, завершилися рішенням районного суду про визнання громадянина винним у кримінальному правопорушенні за частиною 4 статті 246 ККУ. Обвинувачений зобов’язаний сплатити штраф у розмірі близько ста тисяч гривень на відшкодування завданих довкіллю збитків.
Раніше, фахівці Державної екологічної інспекції відреагували на скаргу жителів Миколаєва та перевірили законність вирубки дерев по вулиці Миколаївській в Інгульському районі.
Громадянина, що спиляв дерева, притягнули до адміністративної відповідальності. Йому потрібно сплатити штраф у розмірі 13, 6 тисяч гривень до державного бюджету.