Виставка «Між чорним та білим». Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві відкрилась виставка витинанок та ляльок «Між чорним та білим» місцевої місткині Олени Маркитан.

Як повідомляють у миколаївській міській раді, виставка розмістилася у муніципальній виставковій залі.

«Біле і чорне — це символи світла та темряви, добра і зла. Композиції цієї колірної гами відрізняються конкретністю та напруженістю, вона найбільш активна й експресивна. Чудову гру з чорно-білих кольорів запропонувала мисткиня в колекції авторської ляльки та витинанки, створених в різні роки», — йдеться у повідомленні.

В експозиції представлені два триптихи «Дерево життя» та «Створення світу», народжені під час війни. В них майстриня втілила образ прадавнього коріння нашого народу, а також нестримну віру в перемогу та краще майбутнє України. Також представлена колекція чорно-білих ляльок.

Виставка «Між чорним та білим». Фото: Миколаївська міська рада

Виставка «Між чорним та білим». Фото: Миколаївська міська рада

Олена Маркитан — миколаївська місткиня, викладачка вищої категорії дитячої художної школи, володарка Почесної відзнаки «Зірка культури міста Миколаїв».

Виставка «Між чорним та білим» працюватиме до 17 лютого за адресою: вулиця Нікольська, 54, вхід з вулиці Соборної.

Виставка «Між чорним та білим». Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що у середу, 31 січня, в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці свою творчість презентувала миколаївська майстриня Ірина Дарієнко.