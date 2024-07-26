Український актор Олександр Рудинський зіграв роль в серіалі «Декамерон» на Netflix. Фото з інстаграму: sasha_rudinskiy

Стрімінгова платформа Netflix, 25 липня, представила глядачам новий історичний проєкт — серіал «Декамерон», заснований на новелах відомого італійського письменника епохи Відродження Джованні Боккаччо. У серіалі, глядачі побачить українського актора Олександра Рудинського, що зобразив одноокого бандита.

Про це актор пише у Instagram.

Олександр Рудинський — український актор театру та кіно. Народився у Миколаєві, після закінчення школи вступив до вишу в Києві. Закінчив майстерню Дмитра Богомазова у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Актор поділився у своєму блозі фотографіями з колегами зі знімального майданчика в Італії, та передав їм «міцні обійми».

«Передаю з Києва міцні обійми всім, з ким я вечеряв мексиканською вечерею, дивився «Аватар» і бився в пилюці. Це була наша перша подорож. Незабаром їх буде більше», — написав він.

Актори серіалу «Декамерон». Фото з інстаграму: sasha_rudinskiy

Олександр Рудинський зазначає, що став єдиним українським актором у команді серіалу «Декамерон». Він знявся у трьох серіях.

«Я думаю, кожен актор хотів би взяти участь в оригінальному серіалі або фільмі від Netflix. Згадую, як мені скинули перші проби. Я робив грим, використовував спеціальну лінзу, бо в мене персонаж без ока. Розумів, що треба вразити своїм підходом», — розповідає актор.

Олександр Рудинський зіграв роль в серіалі «Декамерон» на Netflix. Фото з інстаграму: sasha_rudinskiy Олександр Рудинський зіграв роль в серіалі «Декамерон» на Netflix. Фото з інстаграму: sasha_rudinskiy

Зйомки серіалу проходили в Римі, на студії Cinecittà. За словами Рудинського, над стрічкою працювала професійна команда з каскадерами та дублерами, а над деякими сценами працювали по кілька днів.

Нагадаємо, 29 липня, в Каштановому сквері у Миколаєві відбудеться благодійний ярмарок на підтримку військових 35 окремої бригади морської піхоти. На захід завітає актор українського серіалу «Пес» Михайло Жонін.