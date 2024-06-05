Перша ілюстрація до майбутньої екранізації.

Книгу Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки» екранізують. Права на зйомки фільму за книжкою отримали українські режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков.

Про це Роман Краснощок повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що дуже полюбляв цю книгу в дитинстві, а трилогія Всеволода Нестайка виховала в ньому любов до кіно й вплинула на вибір професії. Він зазначив, що мріяв побачити цей фільм ще з 12 років.

«Моя улюблена книга дитинства, перший український дитячий бестселер і найкраща українська дитяча книга за версією Європейської комісії вперше за 60 років отримала змогу ожити на великих екранах у вигляді повнометражного фільму», – розповів він.

Наразі розпочали процес адаптації сценарію. Продюсеркою майбутньої стрічки стане Вероніка Степанчук («Мої думки тихі», «Як там Катя», «Спадок брехні»).

Зазначимо, що трилогія «Тореадори з Васюківки» розповідає про двох друзів Яву та Павлушу, які мріють прославитися на весь світ і для цього вигадують різноманітні пригоди. Роман Краснощок поділився першою ілюстрацією до майбутньої екранізації. Авторкою зображення стала художниця Наталія Лютневська.

Нагадаємо, що 3 квітня у Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка.Миколаїв» в рамках проекту «Книга-мандрівка.Україна».