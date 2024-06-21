Ввечері, 21 червня, у Корабельному районі Миколаєва біля торгового центру «Depoʼt» відбувся концерт просто неба.
Організував захід для містян Палац культури «Корабельний», повідомляє кореспондент «НикВести».
Для мешканців грав військовий оркестр 406 ОАБр імені генерал-хорунжого Алмазова ВМС ЗСУ. Як розповіли організатори, концерт відбувся на підтримку морально-психологічного стану населення.
Захід складався з виступів танцювальних колективів та вокалістів. Подивитися концерт зібралися понад 100 людей.
Нагадаємо,
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Ввечері, 21 червня, у Корабельному районі Миколаєва біля торгового центру «Depoʼt» відбувся концерт просто неба.
Організував захід для містян Палац культури «Корабельний», повідомляє кореспондент «НикВести».
Для мешканців грав військовий оркестр 406 ОАБр імені генерал-хорунжого Алмазова ВМС ЗСУ. Як розповіли організатори, концерт відбувся на підтримку морально-психологічного стану населення.
Захід складався з виступів танцювальних колективів та вокалістів. Подивитися концерт зібралися понад 100 людей.
Нагадаємо,