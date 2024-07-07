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XXVI Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» відбудеться з 7 по 14 вересня у Херсоні та Миколаєві.

Про це повідомляє Херсонський театр імені Миколи Куліша.

«Третій рік повномасштабної війни ми тестуємо різні формати. Цього року проводимо фестиваль під гаслом «культура_відродження» у двох містах — Херсоні та Миколаєві», — йдеться у повідомленні.

Фестиваль включатиме кілька програм, основні з яких — театральна та освітня, додали там.

До участі у театральній програмі будуть відбиратися мобільні та легкі у транспортуванні вистави. Перевага надаватиметься тим, які легко адаптуються до різних сценічних майданчиків та не потребують складного технічного оснащення.

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