Репродукція картини Пабло Пікассо «Мрія» на будівлі в Миколаєві, фото: «НикВести»

На стіні історичної памʼятки архітектури в центрі Миколаєва зʼявилась репродукція картини Пабло Пікассо «Мрія». Однак з власником будівлі автори це не погоджували.

Картину зобразили на історичній будівлі 19 століття по вулиці Нікольській навпроти Аркасівського скверу, повідомляють «НикВести».

Одна з авторів ідеї «Музею на стінах міста» Альона Мартинова у себе на Facebook-сторінці розповіла, що подібні мурали команда малює вже не вперше. Картин відомих художників в графічному стилі зʼявляються на стінах будівель, щоб познайомити з мистецтвом всіх, хто на цьому не розуміється.

Для створення «Мрії» художники залучили бажаючих миколаївців та провели для них майстер клас.

Процес створення муралу, фото: Альона Мартинова Процес створення муралу, фото: Альона Мартинова

Ідею такого культурного проєкту в управлінні культури Миколаєва підтримують, однак зображення муралу на історичній будівлі називають порушенням правопорядку.

— Вони зробили дуже хорошу і класну річ. Але питання в тому, що це можно назвати хуліганством, яке підпадає під закон. Тому звісно відділ культурної спадщини буде на це реагувати. Ідея чудова, але місце, на якому вони зробили це, вибрано неправильно. Ми готові надати їм кращі локації, малюванням на яких не стане порушенням правопорядку, — сказав Юрій Любаров.

Посадовець також додав, що намальована картина безпосередньо на «живому» камені будівлі.

— Найгірше це те, що малюнок виконаний не на штукатурці, а на голому камені. Вивести з каменю, ви самі розумієте… В цьому окрема біда, — пояснив керівник управління.

Мурал на історичній будівлі в Миколаєві, фото: «НикВести»

Начальниця міського відділу охорони культурної спадщини Світлана Гладун розповіла, що памʼятка була збудована в середині ХІХ століття. Наразі вона стоїть на обліку в державному реєстрі.

— Забороняється законом робити будь-які позначки на пам'ятках без дозволу управління органу охорони культурної спадщини. Телефонувала в обласне управління, вони сказали, що дозволу також не брали. А далі що робити? Воно вже є, намальовано. Але щоб і надалі в нас не було таких спроб малювати там, де захочеться. Проєкт прекрасний, люди хотіли зробити якнайкраще, просто треба шукати інші місця, вони в нас є, — сказала Світлана Гладун.

Посадовиця додала, що відділ управління звернувся із заявою до поліції.

Нагадаємо, у центрі Миколаєва відкрили мурал в памʼять загиблого засновника «Нібулону» Олексія Вадатурського.