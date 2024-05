Nemo зі Швейцарії перемогли на «Євробаченні-2024», фото: EBU

Переможець 68-го пісенного конкурсу NEMO випадково розбив свій кришталевий кубок в прямому ефірі на сцені Malmö Arena.

Після оголошення результатів Nemo вийшов на сцену, де повторно виконав пісню The Code, яка набрала найбільше голосів від журі та аудиторії.

На опублікованому відео видно, як виконавець радіє перемозі із «мікрофоном» в руках. Після цього він падає на коліна та випадково розбиває нагороду – вона переламалася навпіл.

Нагадаємо, представники України Jerry Heil та аlyona alyona посіли 3 місце у фіналі «Євробачення-2024», набравши 453 бали від глядачів та журі. Після виступу alyona alyona & Jerry Heil звернулися зі сцени: «Unity for the world! Peace and Freedom for Ukraine!»

Фінальна п'ятірка артистів на «Євробаченні-2024»:

Швейцарія; Хорватія — Baby Lasagna (547) — це найкращий результат для країни в історії конкурсу; Україна; Франція — Slimane (445); Ізраїль — Еден Голан (375).

Нагадаємо, представника Нідерландів дискваліфікували з Євробачення за кілька годин до фіналу.