Йост Кляйн під час виступу. Фото з відкритих джерел.

Напередодні фіналу Євробачення-2024 одну із країн-учасниць дискваліфікували із конкурсу.

Про це йдеться в офіційній заяві організаторів Євробачення.

Організатори конкурсу дискваліфікували співака Йоста Кляйна, який представляє Нідерланди. Вони пояснили, що до поліції Мальме, де проходить Євробачення, звернулася жінка зі знімальної групи.

Відбувся певний інцидент, деталі якого не розкриваються на тлі чуток про те, що Кляйн міг учинити скандал після півфіналу. За непідтвердженою інформацією, він нібито спровокував бійку. З цієї нагоди вже розпочато судовий процес, усі деталі засекречені.

«Ми хотіли б пояснити, що, всупереч деяким повідомленням у ЗМІ та спекуляціям у соціальних мережах, цей інцидент не причетний до жодного іншого виконавця чи члена делегації», — повідомили представники Євробачення.

У зверненні додали, що поведінка Йоста Кляйна щодо члена команди вважається порушенням правил Конкурсу

«Ми дотримуємося політики нульової терпимості до неналежної поведінки на нашому заході та прагнемо забезпечити безпечне та захищене робоче середовище для всього персоналу Конкурсу», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що фінал Євробачення розпочнеться 11 березня о 22:00 за київським часом. У конкурсі візьмуть участь 25 учасників. Україну представлятимуть співачки Alyona Alyona та Jerry Heil із композицією «Teresa & Maria».

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