Школа фотографії MYPH, фото: з Facebook-сторінки Сергія Мельниченко

Проєкт миколаївської школи фотографії MYPH «Татуювання війни» переміг у відкритому конкурсі програми (re)connection UA. Він став одним з 14 українських культурних проєктів, які профінансує ЮНЕСКО.

Про це повідомляє «Музей сучасного мистецтва» на Facebook-сторінці.

Загалом участь взяли 129 проєктів з 22-х регіонів України, але відібрано експертами було лише 14. Сума фінансування проєктів складе 140 тисяч доларів.

Обрані ініціативи мають реалізувати до квітня 2024 року в Києві, Харкові, Львові, Миколаєві, Херсоні, Тернополі тощо.

Програма підтримки молодих фотографів та фотографинь «Татуювання війни» і виставковий проєкт опинився на четвертому місці серед переможців.

Куратор та засновник школи, миколаївський фотограф Сергій Мельниченко в коментарі «НикВести» розповів, що кожен з 5 авторів отримав грантову підтримку у розмірі 750 доларів на реалізацію власних робіт. Наразі фотографи працюють над їх створенням.

— Наша школа концептуальної та арт-фотографії отримала грант від Ukrainian Emergency Art Found разом з ЮНЕСКО на реалізацію наступного проєкту, який називається «Татуювання війни». І в рамках цього проєкту ми, як школа, як інституція, робили open call, в рамках якого обрали 5 заявок від наших студентів, котрим ми виділяємо субгранти. Кожному в розмірі 750 доларів. В кінці березня ми презентуємо ці проєкти. Вони про Миколаїв, область, наприклад, є дівчина, яка робить історію про Очаків. Зараз в нас автори працюють над створенням цих робіт в Миколаєві. Це як фотографи з Миколаєва, так і з Києва, з інших міст взагалі, котрі отримали ці субгранти від нас, наші студенти, — розповів Сергій Мельниченко.

Майже всі виставки та презентації авторів школи частіше за все фінансуються за власний кошт, каже Сергій Мельниченко. Тому підтримка у виді грантів є мотивацією для студентів.

— Для нас це супер важливо, тому що ми багато всього створюємо проєктів, виставок, ярмарок і в основному 90% всього за власний рахунок. Тому така підтримка, як грант, важлива. А особливо, коли ми можемо підтримати наших студентів, виплатити їм не тільки гонорари, як це відбувається на виставках іноді, коли є можливість, або коли ми продаємо їх роботи, таке теж у нас буває. Ми продавали 20 робіт до колекції Гриньових нещодавно. Ми дуже раді, що ми можемо мотивувати наших студентів тим, що ми ще, окрім того, що вони створюють проекти, ми ще можемо за це заплатити гроші, тобто фінансувати, — додав він.

Нагадаємо, на початку жовтня в громадському просторі *8 ПРИЧАЛ в Миколаєві відкрилася виставка «Візуальна історія Миколаєва» про вплив війни на місто та морально-психологічний стан місцевого населення.