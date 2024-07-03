На Миколаївщині випустили поштову марку та поштовий художній конверт «Збережемо Бузький Гард».
Як зазначають у Національному природному парку «Бузький Гард», подія відбулася в місці історичної спадщини — біля Гардового острова.
Також вказується, що нова марка та конверт випущені до Дня працівника природно-заповідної справи та до 15-річчя парку.
«Ідея відобразити світлини природи нашого краю в марках і художніх конвертах належить відомим екологам та природознавцям — Дмитру Мацу та Владиславу Артамонову. Філателістична продукція погашена штемпелем «Миколаївщина — вітрила України» та підписана авторами марок та конвертів», — додали у Нацпарку.
Нагадаємо, що «Укрпошта» презентувала поштову марку та конверт «Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу». Вони присвячені 10-річчю створення легендарної бригади спецпризначення.
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На Миколаївщині випустили поштову марку та поштовий художній конверт «Збережемо Бузький Гард».
Як зазначають у Національному природному парку «Бузький Гард», подія відбулася в місці історичної спадщини — біля Гардового острова.
Також вказується, що нова марка та конверт випущені до Дня працівника природно-заповідної справи та до 15-річчя парку.
«Ідея відобразити світлини природи нашого краю в марках і художніх конвертах належить відомим екологам та природознавцям — Дмитру Мацу та Владиславу Артамонову. Філателістична продукція погашена штемпелем «Миколаївщина — вітрила України» та підписана авторами марок та конвертів», — додали у Нацпарку.
Нагадаємо, що «Укрпошта» презентувала поштову марку та конверт «Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу». Вони присвячені 10-річчю створення легендарної бригади спецпризначення.