Укрпошта присвятила марку Нацпарку "Бузький Гард"

На Миколаївщині випустили поштову марку та поштовий художній конверт «Збережемо Бузький Гард».

Як зазначають у Національному природному парку «Бузький Гард», подія відбулася в місці історичної спадщини — біля Гардового острова.

Також вказується, що нова марка та конверт випущені до Дня працівника природно-заповідної справи та до 15-річчя парку.

«Ідея відобразити світлини природи нашого краю в марках і художніх конвертах належить відомим екологам та природознавцям — Дмитру Мацу та Владиславу Артамонову. Філателістична продукція погашена штемпелем «Миколаївщина — вітрила України» та підписана авторами марок та конвертів», — додали у Нацпарку.

Укрпошта присвятила марку Нацпарку "Бузький Гард"

Укрпошта присвятила марку Нацпарку "Бузький Гард"

Укрпошта присвятила марку Нацпарку "Бузький Гард"

Нагадаємо, що «Укрпошта» презентувала поштову марку та конверт «Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу». Вони присвячені 10-річчю створення легендарної бригади спецпризначення.