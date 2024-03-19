У Миколаєві відбудеться виставка проєкту миколаївської школи фотографії MYPH «Татуювання війни», який переміг у відкритому конкурсі програми (re)connection UA.
Як повідомляють організатори, виставка відбудеться 29 березня о 18:00 у торгівельному центрі «Портал» на другому поверсі.
На виставці будуть представлені проєкти п’яти переможців та переможниць субгрантової програми від MYPH, котрі отримали 750 доларів на реалізацію власних мистецьких фотопроєктів в Миколаєві та регіоні.
Куратор проєкту Сергій Мельниченко
Нагадаємо, що проєкт миколаївської школи фотографії MYPH «Татуювання війни» переміг у відкритому конкурсі програми (re)connection UA. Він став одним з 14 українських культурних проєктів, які профінансує ЮНЕСКО.
У Миколаєві відбудеться виставка проєкту миколаївської школи фотографії MYPH «Татуювання війни», який переміг у відкритому конкурсі програми (re)connection UA.
Як повідомляють організатори, виставка відбудеться 29 березня о 18:00 у торгівельному центрі «Портал» на другому поверсі.
На виставці будуть представлені проєкти п’яти переможців та переможниць субгрантової програми від MYPH, котрі отримали 750 доларів на реалізацію власних мистецьких фотопроєктів в Миколаєві та регіоні.
Куратор проєкту Сергій Мельниченко
Нагадаємо, що проєкт миколаївської школи фотографії MYPH «Татуювання війни» переміг у відкритому конкурсі програми (re)connection UA. Він став одним з 14 українських культурних проєктів, які профінансує ЮНЕСКО.