Школа фотографії MYPH, фото: з Facebook-сторінки Сергія Мельниченко

У Миколаєві відбудеться виставка проєкту миколаївської школи фотографії MYPH «Татуювання війни», який переміг у відкритому конкурсі програми (re)connection UA.

Як повідомляють організатори, виставка відбудеться 29 березня о 18:00 у торгівельному центрі «Портал» на другому поверсі.

На виставці будуть представлені проєкти п’яти переможців та переможниць субгрантової програми від MYPH, котрі отримали 750 доларів на реалізацію власних мистецьких фотопроєктів в Миколаєві та регіоні.

Артем Гумілевський — «Руки, що пахнуть хлібом»

Вероніка Моль — «Відбиток спогадів»

Софія Чайковська — «Межа визначення»

Олександр Савчук — «Знайдений пазл»

Айнур Сакішева — «В анамнезі – війна»

Куратор проєкту Сергій Мельниченко

Виставка у Миколаєві. Фото: з Facebook-сторінки Сергія Мельниченко

Нагадаємо, що проєкт миколаївської школи фотографії MYPH «Татуювання війни» переміг у відкритому конкурсі програми (re)connection UA. Він став одним з 14 українських культурних проєктів, які профінансує ЮНЕСКО.