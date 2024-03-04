У Миколаєві відкрилась виставка жіночих портретів. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві запрацювала виставка жіночих портретів фотографа Павла Деменського. Роботи митця можна побачити у міській бібліотеці імені Марка Кропивницького.

Виставка складається з 25 портретів. Кожен з них — окрема, неординарна історія, повідомили у міськраді.

Одна з героїнь серії Олеся Жерега розповіла, що участь у фотосесії допомогла їй знайти себе у новій професії.

— Це була непроста фотосесія. Паша як друг хотів мені допомогти попрацювати з моєю самооцінкою. І так, це допомогло. Після цієї фотосесії було прийнято рішення стати психологом. І саме після цієї фотосесії я відразу пішла вступати у цей університет. Здала ЗНО до магістратури. Зараз я краща студентка закладу, — розповіла вона.

Роботи фотографа можна придбати. Частину зібраних коштів з реалізації портретів чи донатів фотограф планує передати волонтерам, які допомагають мешканцям деокупованих населених пунктів Миколаївщини та Херсонщини, а також на розвиток дитячого образотворчого мистецтва.

Виставка триватиме до 29 березня.

У Миколаєві відкрилась виставка жіночих портретів. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві відкрилась виставка жіночих портретів. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві відкрилась виставка жіночих портретів. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві відкрилась виставка жіночих портретів. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві відкрилась виставка жіночих портретів. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві відкрилась виставка жіночих портретів. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві відкрилась виставка жіночих портретів. Фото: Миколаївська міськрада

Нагадаємо, у Миколаєві пройшла виставка витинанок та ляльок «Між чорним та білим» місцевої мисткині Олени Маркитан.