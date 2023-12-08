Україна та Швеція обговорюють потенційне постачання винищувачів Gripen для ЗСУ.

Про це йдеться на сайті українського Міноборони.

Зазначається, що про винищувачі говорили під час зустрічі глава МОУ Рустем Умєров, його заступник Іван Гаврилюк та Верховний головнокомандувач Збройних сил Швеції генерал Мікаель Бюден.

Також сторони обговорили спільну роботу у сфері інновацій, досвіду, здобутого під час бойових дій, а також питання військової допомоги й оборонні теми загалом.

За словами Івана Гаврилюка, «триває плідна двостороння робота стосовно передачі нам літаків Gripen», але є «певні питання, пов’язані з НАТО», однак заступник висловив сподівання, що «спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки».

Бюден, який очолював шведську делегацію, зазначив, що питання передачі винищувачів Україні обговорюють як на політичному, так і на військовому операційному рівні.

«Я знаю, що діалог між нашими країнами триває. Тож ми в очікуванні політичних рішень», – сказав шведський генерал.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США продовжити військову допомогу Україні. Він сказав законодавцям, які блокують надання нової допомоги, що альтернативою є ризик можливого нападу Росії на країну НАТО та залучення у конфлікт американських військових.