На Дніпропетровщині 98-річній Лідії Степанівні, яка у квітні сама вийшла з окупованого села на Донеччині, відновили та видали новий паспорт. Її старі документи знищили окупанти.

Про це повідомляє Державна міграційна служба.

— Так, 11 червня у Першотравенському відділі ГУ ДМС у Дніпропетровській області видали паспорт громадянки України 98-річній Лідії Степанівні, яка, ризикуючи життям, з окупованого Очеретиного дійшла пішки через лінію фронту до позицій ЗСУ, — зазначили у держустанові.

98-річна Лідія Степанівна отримала нові документи, фото: Державна міграційна служба 98-річна Лідія Степанівна отримала нові документи, фото: Державна міграційна служба

Раніше історія старенької зворушила всю країну. 98-річна жінка пішки без їжі, води та рідних подолала під обстрілами 10 кілометрів важкого шляху, щоб вибратися з окупованої частини Очеретиного та дістатися території підконтрольної Україні.

Потім її помітили військові і передали евакуаційній групі «Білий Янгол».

Росіяни знищили будинок, який жінка збудувала сама. Вона каже, що її село зазнало значно гірших руйнувань, аніж за часів Другої світової війни.