За новою угодою про надра Трамп вимагає від України повернути всю допомогу США

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 27 вересня 2024 року. Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа внесла в угоду про надра вимогу, щоб Україна відшкодувала всю допомогу, надану Сполученими Штатами після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Про це повідомляє «ЄвроПравда», яка має у розпорядженні текст угоди.

У тексті угоди зазначено, що Україна має компенсувати США витрати на бюджетну, військову та гуманітарну допомогу, надану після вторгнення. Ця сума, оцінена в 123 мільярдів євро. Більшість цих коштів пішли на військову підтримку, включаючи замовлення озброєння в американських виробників, передачу надлишкової зброї та поповнення запасів Пентагону.

Згідно з угодою, Україна повинна конвертувати доходи Фонду у долари та перераховувати їх на рахунки США за запитом без комісій. У разі виникнення витрат, їх також доведеться компенсувати.

Джерелами доходу Фонду стануть:

50% вартості всіх нових ліцензій і рентних платежів за розробку надр України;

50% доходів від інфраструктурних об’єктів (деталі цього пункту в угоді не розкриті).

Крім того, зазначається що Фонд зможе реінвестувати частину доходів у проєкти в Україні, отримуючи 50% майбутніх прибутків держави від цих інвестицій.

Також за угодою Україна має погашати «борг» перед США у строк, адже передбачено щорічне його збільшення на 4%. Тому, чим довше Україна відкладатиме виплати, то більше коштів доведеться компенсувати.

Нагадаємо, що 27 березня стало відомо, що США передали Україні новий проєкт угоди щодо корисних копалин, який найближчим часом розгляне Верховна Рада.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що США запропонували Україні розширену угоду про корисні копалини, яка відразу передбачатиме ратифікацію в парламенті.

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Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.