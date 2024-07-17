Прем'єр-міністри України та Бельгії – Денис Шмигаль та Александер Де Кроо підписали угоду. Фото Дениса Шмигаля

Бельгія надасть 150 мільйонів євро на проєкти відновлення України. Відповідний договір підписали прем'єр-міністри обох країн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль повідомив, що в рамках угоди бельгійська агенція розвитку Enabel відкриє своє представництво в Україні. За його словами, ці домовленості полегшать реалізацію спільних програм і проектів, а також сприятимуть економічному та соціальному розвитку.

Він зазначив, що частину виділених коштів буде спрямовано на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури в Київській і Чернігівській областях.

Нагадаємо, Фонд підтримки енергетики України отримає від Данії додаткові 4,7 мільйони євро на відновлення обʼєктів критичної інфраструктури у двох прифронтових областях. Мова йде про Миколаївську та Харківську області.