Пентагон. Фото для ілюстрації

Міністерство оборони США виявило помилки на суму 2 мільярди доларів у своїх розрахунках вартості боєприпасів, ракет та іншого обладнання, переданого Україні.

Про це йдеться у звіті Рахункової палати уряду (GAO), повідомляє Reuters.

У звіті GAO зазначається, що Пентагон зіштовхнувся з труднощами у точній оцінці вартості оборонного обладнання, яке було надіслано Україні, через нечіткі визначення у бухгалтерській звітності. Це призвело до невідповідностей у заявленій вартості військової допомоги.

У результаті цих помилок Пентагон може надати Україні додаткове озброєння на суму 2 мільярди доларів, щоб покрити різницю у розрахунках, схвалених адміністрацією Джо Байдена.

Нагадаємо, група International Fund for Ukraine (IFU), яка об’єднує союзників Києва під керівництвом Великої Британії, уклала угоду на закупівлю артилерійських боєприпасів для України на суму 300 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 387 мільйонів доларів).

Також нещодавно стало відомо, що Німеччина має намір замовити більше 100 самохідних гаубиць Boxer у франко-німецької оборонної компанії KNDS.